Названо боксера, якого треба здолати Усику для статусу найвидатнішого супертяжа сучасності

Олександр Усик напередодні втретє став абсолютним чемпіоном світу. За це звання він бився з британським панчером Даніелем Дюбуа.

Українець здобув впевнену перемогу нокаутом вже у п'ятому раунді. На цю подію відреагував Девід Хіггінс, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

Читайте також "Не виграємо жодної війни": зірковий боксер висловив бажання провести бій з Усиком в Україні

Промоутер хоче організувати бій Усик – Паркер

Промоутер Джозефа Паркера віддав належне Олександру Усику та заявив, що український боксер тепер зобов'язаний провести поєдинок з новозеландським бійцем. Інакше його не можна буде називати найкращим супертяжем покоління:

"Весь світ хоче побачити, як Паркер бореться за світовий титул. Він – претендент номер один, обов'язковий претендент за версією WBO. В особі Джозефа Паркера ви бачите ветерана, який бився з такими бійцями, як Джошуа, і нещодавно переміг таких бійців, як Енді Руїс, Деонтей Вайлдер, Чжан Чжілей і Баколе. Він переміг їх усіх.

Якщо Олександр Усик дійсно хоче претендувати на звання найвидатнішого супертяжа сучасності, йому потрібно перемогти й Джозефа Паркера. А з ним він ще не зустрічався. Я думаю, було б нерозумно йти битися з хлопцями, яких він вже побив. Коли є Паркер – претендент номер один. Джозеф готовий".

Довідка. Джозеф Паркер провів на професійному рівні 39 боїв, у яких здобув 36 перемог. Востаннє він виходив на ринг у лютому, коли у другому раунді нокаутував Мартіна Баколе.

Нагадаємо, що раніше новозеландський боксер прокоментував перемогу Усика. Він пояснив, завдяки чому українець здолав Дюбуа.