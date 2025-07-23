Названо боксера, якого треба здолати Усику для статусу найвидатнішого супертяжа сучасності
- Олександр Усик переміг Даніеля Дюбуа нокаутом у п'ятому раунді, ставши абсолютним чемпіоном світу втретє.
- Промоутер Джозефа Паркера вважає, що Усик повинен перемогти новозеландця, щоб претендувати на звання найвидатнішого супертяжа сучасності.
Олександр Усик напередодні втретє став абсолютним чемпіоном світу. За це звання він бився з британським панчером Даніелем Дюбуа.
Українець здобув впевнену перемогу нокаутом вже у п'ятому раунді. На цю подію відреагував Девід Хіггінс, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky Sports.
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Промоутер хоче організувати бій Усик – Паркер
Промоутер Джозефа Паркера віддав належне Олександру Усику та заявив, що український боксер тепер зобов'язаний провести поєдинок з новозеландським бійцем. Інакше його не можна буде називати найкращим супертяжем покоління:
"Весь світ хоче побачити, як Паркер бореться за світовий титул. Він – претендент номер один, обов'язковий претендент за версією WBO. В особі Джозефа Паркера ви бачите ветерана, який бився з такими бійцями, як Джошуа, і нещодавно переміг таких бійців, як Енді Руїс, Деонтей Вайлдер, Чжан Чжілей і Баколе. Він переміг їх усіх.
Якщо Олександр Усик дійсно хоче претендувати на звання найвидатнішого супертяжа сучасності, йому потрібно перемогти й Джозефа Паркера. А з ним він ще не зустрічався. Я думаю, було б нерозумно йти битися з хлопцями, яких він вже побив. Коли є Паркер – претендент номер один. Джозеф готовий".
Довідка. Джозеф Паркер провів на професійному рівні 39 боїв, у яких здобув 36 перемог. Востаннє він виходив на ринг у лютому, коли у другому раунді нокаутував Мартіна Баколе.
Нагадаємо, що раніше новозеландський боксер прокоментував перемогу Усика. Він пояснив, завдяки чому українець здолав Дюбуа.