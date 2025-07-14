Не Усик, і не Тайсон: Кличко назвав найвидатнішого боксера в історії
- Володимир Кличко назвав Мохаммеда Алі найвидатнішим боксером всіх часів.
- Чутки про повернення Кличка в бокс існують, але поки що без підтвердження.
Український боксер Володимир Кличко поділився, кого вважає найвидатнішим бійцем в історії боксу. Він назвав ім’я, яке не викликало жодних сумнівів.
У відповідь на запитання журналістів платформи Володимир Кличко назвав постать, яка не лише здобувала титули, а й вплинула на ціле покоління. Саме її він вважає беззаперечним символом величі в рингу, пише 24 Канал з посиланням на DAZN Boxing.
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Кого обрав Кличко
Українець обрав легендарного боксера Мохаммеда Алі.
Хто найвидатніший боксер всіх часів? Мохаммед Алі, однозначно,
– сказав Володимир Кличко.
Цікаво. В мережі неодноразово з'являлися чутки про можливе повернення Кличка в бокс. Він сам також висловлював готовність повернутися у професійний ринг. Очікувалося, що він проведе реванш з Тайсоном Ф'юрі, однак той вирішив завершити кар'єру.
Нагадаємо, що нещодавно Олександр Усик поставив себе нижче за Володимира Кличка. Усика сказав, що Кличко краще за нього.