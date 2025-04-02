Катерина на своїй сторінці в інстаграм поділилась кадрами доволі пікантними кадрами. Нові фото дівчини Очеретька не залишились без уваги, повідомляє 24 канал.

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Вогняний фотосет

Кохана Олега Очеретька постала перед камерою у зухвалому образі. Зокрема, Катерина вирішила влаштувати фотосесію топлес.

Дівчина гравця Карпат попозувала у яскравих червоних підборах та стильних чорних джинсах. Груди Катерина вирішила прикрити лише чорною стрічкою.

Гаряча фотосесія дівчини Очеретька / Фото з інстаграму дівчини

Зазначимо, що Катерина, кохана Олега Очеретька, є професійною моделлю. Соціальні мережі дівчини налічують понад вісім тисяч підписників.