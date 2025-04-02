Екатерина на своей странице в инстаграм поделилась кадрами довольно пикантными кадрами. Новые фото девушки Очеретько не остались без внимания, сообщает 24 канал.

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Огненный фотосет

Возлюбленная Олега Очеретько предстала перед камерой в дерзком образе. В частности, Екатерина решила устроить фотосессию топлес.

Девушка игрока Карпат попозировала в ярких красных каблуках и стильных черных джинсах. Грудь Екатерина решила прикрыть только черной лентой.

Горячая фотосессия девушки Очеретько / Фото из инстаграма девушки

Отметим, что Екатерина, возлюбленная Олега Очеретько, является профессиональной моделью. Социальные сети девушки насчитывают более восьми тысяч подписчиков.