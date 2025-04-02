Гаряча кохана гравця Карпат вразила публіку фотосесією топлес
- Кохана Олега Очеретька Катерина влаштувала фотосесію топлес, поділившись знімками на своїй сторінці в Instagram.
- Катерина є професійною моделлю і має понад вісім тисяч підписників у соціальних мережах.
Кохана Олега Очеретька Катерина вразила шанувальників. Дівчина гравця Карпат поділилась знімками з гарячої фотосесії, яка зірве голову.
Катерина на своїй сторінці в інстаграм поділилась кадрами доволі пікантними кадрами. Нові фото дівчини Очеретька не залишились без уваги, повідомляє 24 канал.
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Вогняний фотосет
Кохана Олега Очеретька постала перед камерою у зухвалому образі. Зокрема, Катерина вирішила влаштувати фотосесію топлес.
Дівчина гравця Карпат попозувала у яскравих червоних підборах та стильних чорних джинсах. Груди Катерина вирішила прикрити лише чорною стрічкою.
Гаряча фотосесія дівчини Очеретька / Фото з інстаграму дівчини
Зазначимо, що Катерина, кохана Олега Очеретька, є професійною моделлю. Соціальні мережі дівчини налічують понад вісім тисяч підписників.