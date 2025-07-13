У Франції розповіли, коли Забарний офіційно приєднається до ПСЖ

Трансферна сага з переходом Іллі Забарного до французького ніяк не може дійти кінця. Сторони досі не дійшли конкретних домовленостей щодо переходу українця.

Перехід Іллі Забарного до ПСЖ може відбутися вже найближчим часом. Один з блогерів стверджує, що французький гранд серйозно зацікавлений в українському захиснику, пише 24 Канал з посиланням на PSGInside.

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Коли Забарний перейде у клуб

Інсайдер зазначив, що за трансфер українця переживати не варто.

Я переконаний, що трансфер відбудеться. ПСЖ справді зацікавлений, Луїсу Енріке подобається профіль захисника, Кампуш регулярно спілкується з гравцем, а сам Ілля рішуче налаштований приєднатися до ПСЖ. Чесно кажучи, я не здивуюся, якщо трансфер відбудеться вже наступного тижня,

– написали у пабліку.

Довідка. В сезоні-2024/2025 Ілля Забарний провів 39 матчів на клубному рівні, у яких він відзначився однією результативною передачею.

Нагадаємо, що трансфер українця у ПСЖ під загрозою зриву через присутність Матвія Сафонова.