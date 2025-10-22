"Залишиться без зарплати": стало відомо, чому Усик не хоче завершувати кар'єру боксера

Український боксер готовий затриматися у боксі ще на кілька років та поки не розглядає варіант із "пенсією". Натомість його колишній промоутер Олександр Красюк дотримується іншої думки.

У липні цього року Олександр Усик здобув чергову перемогу на професійному рівні. Українець переміг Даніеля Дюбуа, нокаутувавши його у п'ятому раунді, повідомляє 24 Канал з посиланням на Sport.ua.

Чому Усик не завершує кар'єру?

Раніше боксер повідомляв, що він планує провести ще не більше одного поєдинку. Проте менеджер Олександра Сергій Лапін в інтерв'ю The Ring заявив про плани організувати ще п'ять боїв для Усика.

Колишній промоутер українця Олександр Красюк був сторонником того, щоб спортсмен завершував кар'єру після зустрічі із Дюбуа. Він висловив свою думку про те, чому Олександр залишається у боксі.

Усика ніщо не мотивує. Він сам казав, що дисципліна є його платформою успіху. Навряд чи Сашко шукає поєдинки. Йому вже точно вони не потрібні. А команді треба, щоб він знов і знов виходив на ринг, бо інакше вона залишиться без зарплати,

– заявив Красюк.

Повідомлялось, що у 2025 році Усик вже точно не вийде в ринг. Олександру діагностували травму спини, яка стала приводом для відстрочки щодо переговорів по бою.

З ким битиметься Усик?