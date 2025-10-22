"Останется без зарплаты": стало известно, почему Усик не хочет завершать карьеру боксера

Украинский боксер готов задержаться в боксе еще на несколько лет и пока не рассматривает вариант с "пенсией". Зато его бывший промоутер Александр Красюк придерживается другого мнения.

В июле этого года Александр Усик одержал очередную победу на профессиональном уровне. Украинец победил Даниэля Дюбуа, нокаутировав его в пятом раунде, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport.ua.

Почему Усик не завершает карьеру?

Ранее боксер сообщал, что он планирует провести еще не более одного поединка. Однако менеджер Александра Сергей Лапин в интервью The Ring заявил о планах организовать еще пять боев для Усика.

Бывший промоутер украинца Александр Красюк был сторонником того, чтобы спортсмен завершал карьеру после встречи с Дюбуа. Он высказал свое мнение о том, почему Александр остается в боксе.

Усика ничто не мотивирует. Он сам говорил, что дисциплина является его платформой успеха. Вряд ли Саша ищет поединки. Ему уж точно они не нужны. А команде надо, чтобы он снова и снова выходил на ринг, потому что иначе она останется без зарплаты,

– заявил Красюк.

Сообщалось, что в 2025 году Усик уже точно не выйдет в ринг. Александру диагностировали травму спины, которая стала поводом для отсрочки относительно переговоров по бою.

