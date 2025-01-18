Усик піде з боксу у 2025 році: американські ЗМІ анонсували гучний відхід українця

Олександр вже все довів на найвищому рівні, тому скоро має завершити кар'єру. Втім є кілька боксерів, які можуть затримати Усика ще на один бій.

Український боксер Олександр Усик феєрично провів 2024 рік. Спортсмен двічі здолав Тайсона Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

До теми Олександру Усику – 38: найвеличніші перемоги українського чемпіона у ринзі

Усик піде на пенсію

Це перший випадок абсолюту у цьому дивізіоні за останні 25 років. Після таких успіхів постало питання майбутнього Усика у боксі. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на журналіста ESPN Майка Коппінджера, вже цього року українець завершить професійну кар'єру.

Американець впевнений, що Усик вже подолав усіх найкращих представників топ-дивізіону. До прикладу, Олександр по два рази переміг Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі, а також нокаутував Даніеля Дюбуа.

На думку Коппінджера, Олександр навряд чи знайде мотивацію продовжувати кар'єру. При цьому він згадав і про війну в Україні як про додатковий фактор піти на пенсію.

Усику цього року виповнилося 38 років. Він заробив дев'ятизначні суми за свою блискучу кар'єру. Але головне те, що він живе в охопленій війною Україні разом із дружиною та дітьми. Усик відкрито висловлювався проти вторгнення Росії та може переключити свою увагу на питання в рідній країні. Саме так зробили два інших колишніх чемпіона-важковаговика – Володимир та Віталій Клички,

– вважає Коппінджер.

Можливий суперник Усика

При цьому Майк не виключає, що Усик ще на один поєдинок затримається у боксі. Найочевиднішим суперником може стати Даніель Дюбуа. Британець володіє титулом IBF, якого вимушено позбувся Олександр.

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Втім інсайдер не впевнений, що саме реванш "Динаміта" може бути цікавим Усику. Натомість потенційна перемога Джозефа Паркера у лютому над Дюбуа має більше мотивувати українця на бій.

Це дозволить йому здолати ще одного опонента та відновити свій статус абсолюту. Серед інших можливих опонентів називається Мартін Баколе, Чжан Чжилей та Агіт Кабаєл.

Нагадаємо, що Усик провів 23 поєдинки на професійному рівні. Всі вони завершились перемогою українця, 14 з них – нокаутом. Олександру підкорились звання абсолютного чемпіона у крузервейті та хевівейті, а також золота медаль на Олімпійських іграх-2012.