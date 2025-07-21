Усик буде заявлений за Полісся: у житомирському клубі назвали одну умову

Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик має контракт з житомирським Полісся. Проте досі знаменитий боксер не зміг дебютувати за "вовків" у офіційному матчі.

Генеральний директор Полісся Володимир Загурський прокоментував можливість появи Олександра Усика у складі команди. Житомиряни вже давно мріють побачити у зграї "вовків" абсолютного чемпіона світу, пише 24 Канал з посиланням на BLIK.ua.

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Коли Усик зіграє за Полісся?

Олександр Усик ще у 2023 році підписав контракт з житомирським клубом. Проте дебют за головну команду в офіційних матчах весь час відкладається. Втім, у Поліссі сподіваються побачити чемпіона на полі.

"Чи не планує Полісся заявити Усика в УПЛ? У нас такі плани є давно. Якщо Олександр прийме рішення завершувати кар’єру у боксі, то обов’язково буде заявлений за Полісся в УПЛ", – розповів генеральний директор Полісся.

Нагадаємо, що Олександр Усик у дитинстві займався у футбольній школі сімферопольської Таврії. Проте у 15 років змінив футбол на бокс. Завдяки цьому рішенню Україна отримала триразового абсолютного чемпіона світу.

Раніше головний тренер Полісся Руслан Ротань оцінив ймовірність появи в команді Олександра Усика.