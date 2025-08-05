Олександр Усик з'явиться перед фанатами в абсолютно новому амплуа. Український боксер взяв участь у зйомках фільму під назвою "Розгромна машина", де продемонструє свою акторську майстерність.

Кінострічка є біографічною спортивною драмою про Марка Керра – американського бійця ММА. Вже з'явився трейлер фільму від студії А24, який зібрав понад 1 мільйон, переглядів за добу повідомляє 24 канал.

Читайте також Усик несподівано отримав виклик від іменитого українського чемпіона

Коли вийде фільм з Усиком?

Головним сюжетом фільму "Розгромна машина" є історія колишнього майстра змішаних бойових мистецтв Марка Керра. Стрічка покаже підйом спортсмена та його падіння "на тлі залежності від опіоїдів".

Роль Керра у фільмі зіграє відомий актор Двейн Джонсон. Головним суперником бійця ММА у стрічці стане українець Ігор Вовчанчин, з яким американець зустрічався у 1999 та 2000 році, програвши обидва поєдинки рішенням суддів.

У фільмі "Розгромна машина" роль українського бійця виконає абсолютний чемпіон світу Олександр Усик. Прем'єра кінострічки за участі нашого боксера запланована на 3 жовтня 2025 року.

Трейлер фільму "Розгромна машина":

Окрім Двейна Джонсона та Олександра Усик у фільмі знімались Емілі Блант, Ліндсі Гевін, Раян Бейдер та Бас Руттен. Зйомки "Розгромної машини" тривали з 21 травня по 22 липня 2024 року.

Раніше повідомляли про те, що Снупп Догг оригінально привітав Олександра Усика з перемогою над Даніелем Дюбуа.