Сіренко повернеться на ринг у грудні. Наразі 31-річний український спортсмен розпочав тренувальний кемп, пише 24 Канал.

Що відомо про наступний бій Сіренка

У липні наш земляк ефектно переміг відомого шведського спортсмена Отто Валліна, який свого часу долав Мурата Гассієва та проходив повну дистанцію у бою з Тайсоном Ф’юрі.

Нещодавно зі слів промоутера боксера Кіта Конноллі ЗМІ повідомили, що повернення українець запланував на грудень 2026 року.

Для 24 Каналу боксер підтвердив намір провести наступний професійний бій, але додав, що наразі не знає з ким зійдеться у рингу.

Найголовніше, що підготовка вже розпочалася. Насправді сам бій це вже чудово, адже він допомагає бути активним, а це один із головних факторів для професійного боксера. А що стосується суперника, то я його наразі не знаю,

– сказав Сіренко.

Зазначимо, що Владислав перебуває на контракті з організацією Zuffa Boxing. Саме там відбувся минулий поєдинок українця. Наразі місце грудневого турніру цієї організації офіційно ще не анонсовано.

Що відомо про кар’єру Сіренка

Наразі резюме важковаговика налічує 24 професійні поєдинки, у яких він здобув 23 перемоги та зазнав єдиної поразки. 20 боїв Владислав закінчив достроково на власну користь.

У липні, за підсумком вечора боксу у Нью-Йорку, Сіренко отримав грошовий бонус за "Найкращий виступ вечора". Це сильно покаращує перспективи українського боксера у промоушені Дейни Вайта.