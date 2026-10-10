Сиренко вернется на ринг в декабре. В настоящее время 31-летний украинский спортсмен приступил к тренировочному сбору, сообщает 24 Канал.

Что известно о следующем бою Сиренко

В июле наш земляк эффектно победил известного шведского спортсмена Отто Валлина, который в свое время обыграл Мурата Гассиева и прошел полную дистанцию в бою с Тайсоном Фьюри.

Недавно со слов промоутера боксера Кита Коннолли СМИ сообщили, что украинец запланировал свое возвращение на декабрь 2023 года.

Для 24 Канала боксер подтвердил намерение провести следующий профессиональный бой, но добавил, что пока не знает, с кем встретится на ринге.

Самое главное, что подготовка уже началась. На самом деле сам бой – это уже замечательно, ведь он помогает оставаться активным, а это один из главных факторов для профессионального боксера. А что касается соперника, то я его пока не знаю,

– сказал Сиренко.

Отметим, что Владислав находится на контракте с организацией Zuffa Boxing. Именно там состоялся прошлый бой украинца. На данный момент место проведения декабрьского турнира этой организации официально еще не объявлено.

Что известно о карьере Сиренко

На данный момент в послужном списке тяжеловеса 24 профессиональных поединка, в которых он одержал 23 победы и потерпел единственное поражение. 20 боев Владислав закончил досрочно в свою пользу.

В июле, по итогам боксерского вечера в Нью-Йорке, Сиренко получил денежный бонус за "Лучшее выступление вечера". Это значительно улучшает перспективы украинского боксера в промоушене Дейни Уайта.