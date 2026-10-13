Колишній хокеїст київського Сокола продає золото чемпіонату світу: після в’язниці йому ніде жити
Колишній хокеїст київського Сокола продає золото чемпіонату світу, щоб купити квартиру. Після того, як він вийшов із в'язниці, йому ніде жити.
Колишній хокеїст київського «Сокола» 60-річний Михайло Татаринов виставив на продаж колекцію своїх нагород, аби купити житло. Відповідну інформацію опублікували в одному з телеграм-каналів.
Що сталось із Татариновим
Михайло Татаринов є переможцем чемпіонату світу 1990 року, срібним призером чемпіонату Європи 1990 року, а також має золото Ігор доброї волі в Сіетлі 1990 року.
Я продаю все це, щоб купити квартиру. Мені просто ніде жити,
– зазначив колишній спортсмен.
У 2001 році в Росії він отримав тюремне ув'язнення за вбивство. Татаринов захоплювався азартними іграми, й одного разу програв у карти велику суму грошей. Він поїхав додому по ці кошти, а коли повернувся, то йому заявили, що він спізнився на 2 хвилини.
Хтось схопив ніж і почав атакувати хокеїста. Однак Татаринов перехопив нападника й сам встромив ножа тому в живіт. У суді прокурор вимагав 14 років позбавлення волі для Михайла. Однак колишнього хокеїста НХЛ судили за "вбивство в стані афекту". Остаточне покарання для Татаринова становило 11 місяців ув'язнення та 2 роки умовно.
Після виходу з в'язниці Татаринов жив як безхатько. Згодом друзі влаштували його на роботу.
Якою була кар'єра Татаринова
Свою професійну хокейну кар'єру Татаринов почав у київському Соколі. Він допоміг українській команді вперше в історії взяти бронзу чемпіонату СРСР 1985 року. Однак через аварію на ЧАЕС Татаринов залишив Київ і переїхав у Росію.
А звідти вже в 1990 році перейшов до НХЛ. За океаном Татаринов виступав за такі команди, як-от Вашингтон, Квебек і Бостон. Узагалі саме 1990 рік став тріумфальним у кар'єрі хокеїста. Адже того року він здобув медалі 3 великих хокейних форумів, які, власне, зараз і продає.
Через захоплення алкоголем й азартними іграми Татаринов і завершив кар'єру. Йому було всього 28 років.
Нагадаємо, що колишній чеський хокеїст Домінік Гашек нещодавно розкритикував дії Трампа щодо Росії й України. Зокрема, за те, що президент США виступає на боці Путіна та примушує Україну до капітуляції.
А ще раніше стало відомо про те, що росіян більше не буде в раді Міжнародної федерації хокею. Однак, на жаль, одне місце там за собою зберіг білорус.