Жертвою Колоса стало Динамо, яке є чинним чемпіоном України. Після тої зустрічі ковалівці вирішили тонко підколоти одного з гравців київського клубу, повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток Колоса.

Як Колос підколов Нещерета?

Об'єктом для тролінгу став воротар Динамо Руслан Нещерет. Колос пригадав, як голкіпер свого часу похвалив формат Кубка України, де представники еліти тепер стартують з ранніх стадій.

Прикольний формат. Мені подобається, тому що, як бачимо, ми можемо поїхати умовно в якесь село і там буде велике свято, Але бачите, як жереб нас звів з Шахтарем. Я не очікував. Тож все можливо в цьому Кубку,

– казав Нещерет в інтерв'ю Dynamomania.

Зрештою Колос зачепився за цю фразу та відповів на неї командним фото після перемоги над Динамо у роздягальні. "Дякуємо за свято", – написали ковалівці під знімком.

Колос поглузував із кіпера Динамо:

Цим команда зробила відсилку до свого рідного населеного пункту. Колос як раз представляє село Ковалівка, яке розташоване у Білоцерківському районі на Київщині. Орієнтовна кількість жителів – 1.5 тисячі особи.

Відзначимо, що Колос лише вдруге переміг Динамо за свою історію. Дублем за господарів відзначився Юрій Климчук, тоді як у складі Динамо м'яч престижу оформив Шола Огундана.

