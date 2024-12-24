21 грудня у Саудівській Аравії відбувся реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Судді одноголосно віддали перемогу українському боксеру, пише 24 канал з посиланням на тік-ток artem_blogerr.

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Кумедний ролик про реванш

Глядачі оцінили коментарі Володимира Кобелькова під час другого бою Усика та Ф'юрі. Такі фрази як "Яка трійка! Добрий вечір, я диспетчер!", "О-о-у! З лівої точно в черешню! Олександр Усик!" та "Точно у пузо! Підхопився кут Ф'юрі. Та сядьте, тільки п'ятий раунд" наклали на кадри з мультфільму.

Мультик про реванш Усик – Ф'юрі: дивіться відео

Нагадаємо, що промоутер Олександра Усика, Олександр Красюк, відповів, чи буде третій бій з Тайсоном Ф'юрі.