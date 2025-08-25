Ще один український футболіст може опинитися у Європі. Правим захисником донецького Шахтаря та збірної України Юхимом Коноплею зацікавився іменитий іспанський клуб.

Юхим Конопля найближчим часом може змінити клубну прописку. 25-річний футболіст "гірників" та збірної України потрапив у сферу інтересів представника іспанської Ла Ліги, повідомляє 24 канал із посиланням на Marca.

Читайте також Динамо відмовилось продавати футболіста у європейський клуб, – ЗМІ

Хто зацікавився Коноплею?

За інформацією джерела, Юхим Конопля потрапив у сферу інтересів іменитої Севільї. Іспанський клуб планує змінити захиснку ланку команди, і розглядає українського оборонця одним з варіантів для підсилення.

Ба більше, андалусійці планують продати Хосе Анхеля Кармону, а також Хуанлу Санчеса. Якщо трансфери відбудуться, то для Юхима Коноплі звільниться місце на фланзі в іспанському клубі.

До слова. Севілья цікавиться не тільки Юхимом Коноплею. Іспанський клуб також стежить за Хуліаном Араухо, Мартіном Ортегою та Алексом Хіменесом.

Нагадаємо, що Севілья є рекордсменом за кількістю трофеїв Ліги Європи/Кубка УЄФА. Андалусійці сім разів перемагали у турнірі за час його існування.

Раніше повідомляли про те, що Кевін продовжить кар'єру в АПЛ вже у це літнє трансферне вікно. Шахтар погодився продати бразильського футболіста.