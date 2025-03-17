Епатажний МакГрегор прийшов на зустріч з Трампом у Білий дім

Найпопулярніший боєць світу Конор МакГрегор захоплюється президентом США Дональдом Трампом. Скандальний ексчемпіон UFC теж мріє стати політиком.

Скандального Конора МакГрегора запросили до Білого дому на честь святкування національного ірландського свята, Дня Святого Патрика. Відео та фото з колишнім чемпіоном UFC з'явилися на офіційних сторінках резиденції президента США, пише 24 Канал.

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МакГрегор захоплюється Трампом

Зірковий боєць похизувався фотографією на фоні портретів президента США Дональда Трампа та віцепрезидента Джей Ді Венса.

Конор МакГрегор у Білому домі / фото з мережі х Білого дому

Крім того, ірландець зустрівся з радником президента США з національної безпеки Майклом Вольцем.

МакГрегор з Маклом Вольцем / фото з мережі х політика

Також епатажний спортсмен привітав своїх фанатів зі святом Дня Святого Патрика з Білого дому.

Відео МакГрегора в Білому домі

Зазначимо, що раніше МакГрегор не виключав своєї участі у виборах президента Ірландії. Ексчемпіон UFC сподівається наслідувати образ Дональда Трампа. Ірландець виступає проти мігрантів та критикує політику уряду своєї країни.

Нагадаємо, що Конор МакГрегор провів останній бій у липні 2021 року. Боєць неодноразово анонсував своє повернення та не виключав проведення поєдинків за правилами боксу. Серед ймовірних суперників називали блогера Логана Пола та молодшого брата "Циганського короля" Томмі Ф'юрі.