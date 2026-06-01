Квитки зникли за 4 хвилини: шалений ажіотаж навколо повернення Макгрегора шокував фанатів

Поєдинок Конора Макгрегора та Макса Голловея викликав неймовірний ажіотаж серед уболівальників. Усі квитки на майбутній бій були розкуплені лише за 240 секунд.

Повернення однієї з найбільших зірок ММА продовжує підігрівати інтерес фанатів по всьому світу. Попри тривалу відсутність в октагоні, ім'я Макгрегора досі здатне створювати справжній ажіотаж, повідомляє MMA Fighting.

Чому виник ажіотаж?

Майбутній поєдинок між Макгрегором та Голловеєм стане однією з найочікуваніших подій року в UFC. Бій відбудеться 12 липня на турнірі у Лас-Вегасі.

Усі квитки на турнір були продані всього за 240 секунд після старту продажу. Такий попит вкотре підтвердив неймовірну популярність ірландця серед уболівальників.

Найдорожчий квиток першого ряду до "T-Mobile Arena" коштував понад 43 000 доларів, найдешевший на верхніх трибунах — близько 600 доларів. На вторинному ринку ціни починаються від півтори тисячі доларів.

Старі знайомі знову зійдуться в клітці

Для Макгрегора цей бій стане першим за правилами змішаних єдиноборств майже за чотири роки. Востаннє ірландець виходив у октагон у липні 2021 року на UFC 264, де програв технічним нокаутом Дастіну Пуар'є після серйозної травми ноги, отриманої в першому раунді.

Ірландець уже перебуває в повноцінному тренувальному таборі та веде підготовку до повернення в октагон. За останні роки він неодноразово заявляв про бажання знову поборотися на найвищому рівні.

Для Голловея це буде можливість взяти реванш за поразку, якої він зазнав від Макгрегора ще у 2013 році. Тоді судді одноголосно віддали перемогу ірландському бійцю.

З огляду на шалений інтерес фанатів і миттєвий продаж квитків, майбутній бій уже зараз називають одним із найгучніших повернень в історії UFC останніх років.