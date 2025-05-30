Королі на вершині: названо найдорожчий клуб світу у 2025 році за версією Forbes
- Forbes назвав мадридський Реал найдорожчим клубом світу у 2025 році.
- До топ-10 найдорожчих клубів увійшли також Ліверпуль, Манчестер Сіті.
Авторитетне видання Forbes опублікувало рейтинг найдорожчих клубів світу. Більшість з команд, які потрапили у список представляють Англію.
Проте перше місце у рейтингу найдорожчих клубів посів мадридський Реал. Видання Forbes оцінило "Королівський клуб" у 6,75 мільярдів доларів з річним доходом у 1,129 мільярдів доларів, повідомляє 24 канал.
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Топ 10 найдорожчих клубів світу у 2025 році
Друге місце у рейтингу найдорожчих клубів світу у 2025 році після Реала займає Манчестер Юнайтед. Forbes оцінив "червоних дияволів" у 6,6 мільярдів доларів, а річний дохід манкуніанців склав 834 мільйони.
Барселона замикає трійку найдорожчих клубів світу у 2025 році від Forbes. Каталонців оцінили у 5,65 мільярдів доларів. Річний дохід "блаугранас" становить 821 мільйон.
Рейтинг найдорожчих клубів світу від Forbes:
- 1. Реал – 6,75 мільярдів доларів (дохід: 1,129 мільярдів)
- 2. Манчестер Юнайтед – 6,6 мільярдів доларів (дохід: 834 мільйони)
- 3. Барселона – 5,65 мільярдів доларів (дохід: 821 мільйон)
- 4. Ліверпуль – 5,4 мільярди доларів (дохід: 773 мільйони)
- 5. Манчестер Сіті – 5,3 мільярди доларів (дохід: 901 мільйон)
- 6. Баварія – 5,1 мільярд доларів (дохід: 827 мільйонів)
- 7. ПСЖ – 4,6 мільярдів доларів (дохід: 870 мільйонів)
- 8. Арсенал – 3,4 мільярди доларів (дохід: 771 мільйон)
- 9. Тоттенхем – 3,3 мільярди доларів (дохід: 666 мільйонів)
- 10. Челсі – 3,25 мільярдів доларів (дохід: 591 мільйон)
Раніше видання Forbes оприлюднило рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів 2025 року. Перше місце за Кріштіану Роналду, який виступає за Аль-Наср.