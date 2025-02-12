Динамо продовжило контракт із лідером молодіжної збірної України

Кияни потурбувались про контракт вже четвертого молодого гравця команди. Лівий захисник Костянтин Вівчаренко залишиться у біло-синій футболці ще на три з половиною роки.

Київське Динамо провело малоактивну трансферну кампанію взимку. Кияни продали Георгія Бущана, натомість нікого не підписали для посилення команди.

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Четверта пролонгація взимку

Втім "біло-сині" зайнялись продовженням контрактів із чинними гравцями. Раніше свої угоди з Динамо пролонгували Олександр Тимчик, Назар Волошин та Владислав Дубінчак.

Тепер же свій контракт пролонгував і Костянтин Вівчаренко, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Динамо. Контракт із 22-річним лівим захисником розрахований до літа 2028 року.

Минула угода була дійсна до кінця 2025-го. Футболіст є уродженцем Одеси, але з 17 років перебуває в структурі Динамо. За дорослу команду Костянтин дебютував влітку 2022-го.

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За цей час Вівчаренко провів 65 матчів за Динамо, в яких відзначився трьома голами та п'ятьма асистами. Крім того, оборонець є гравцем основи молодіжної збірної України. На його рахунку 27 матчів та два голи за команду U-21.