Стартовий раунд змагань виявився для Марти Костюк доволі простим за рахунком – 6:2, 6:3. Наступний поєдинок друга ракетка України теж проведе проти суперниці значно нижчої за рангом за себе, передає 24 Канал.

Що відбувалось у першому матчі Костюк на турнірі?

Дебютна гра на Відкритому чемпіонаті Франції 2026 року вийшла для Марти доволі простою за рахунком. В матчі з колишньою росіянкою Оксаною Селехметьєвою, яка перед стартом змагань прийняла громадянство Іспанії, українка зуміла показати значно кращий баланс помилок та активно виграних м’ячів. Це дозволило Костюк виграти поєдинок з рахунком 2:0.

Таким чином Марта Костюк успішно розпочала виступ у сьомому для себе дорослому турнірі Ролан Гаррос. Її найкращим досягненням у французькій столиці є вихід у четверте коло, якого українка досягла у 2021 році.

Хто очікує на Костюк у грі другого кола?

Тепер українка зіштовхнеться зі 108 у світовій класифікації Кеті Волинець. Тенісистки не мають багато ігрової практики у поєдинках одна з одною. Єдиний їх спільний матч виграла представниця США. Однак, він відбувся ще восени 2024 року, коли спортсменки грали у Пекіні.

Кеті наразі не входить у число 100 найкращих тенісисток одиночного розряду, тоді як Марта – 15 у рейтингу.

Зазначимо, що у першому колі американка здолала французьку тенісистку Клару Бюрель 2:0 (6:3, 6:1). В основному раунді Відкритого чемпіонату Франції Волинець бере участь вп’яте. У чотирьох попередніх виступах вона двічі виходила до другого кола.

Відомо, що Кеті є українкою за походженням. Її батьки переїхали з нашої держави у США в 1996 році, де і народилась майбутня тенісистка.