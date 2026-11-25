Український гімнаст Ілля Ковтун, який тепер представляє Хорватію, здобув для нової батьківщини історичну медаль. Ніколи раніше його нова країна не здобувала нагород у цій дисципліні.

Спортсмен опублікував фотографії з чемпіонату світу зі спортивної гімнастики в Роттердамі на своїй сторінці в Інстаграмі. Свій допис він опублікував після здобуття історичної медалі на турнірі для Хорватії.

Що Ковтун розповів про виступ на чемпіонаті світу

Ілля Ковтун здобув срібну медаль чемпіонату світу зі спортивної гімнастики у вправах на паралельних брусах. Це перша нагорода подібного ґатунку для Хорватії на чемпіонаті світу в цій дисципліні.

Спортсмен поділився кадрами з різних етапів змагань. Є фото з кваліфікації, фіналу багатоборства та вирішального виступу на паралельних брусах. Колишній український гімнаст подякував тренерам, команді та національній федерації за підтримку, яка допомогла йому досягнути результатів на турнірі.

Спогади про деякі моменти з неймовірного чемпіонату світу в Роттердамі цього року. Уже стали спогадами кваліфікація, фінал багатоборства й індивідуальний фінал на паралельних брусах,

– написав Ковтун.

Крім того, гімнаст розповів про свої плани на наступний сезон. Він заявив, що має намір працювати заради покращення результатів.

Як Ковтун виступив на турнірі в Роттердамі

Ілля Ковтун узяв участь у чемпіонаті світу в Роттердамі, який проходив із 17 по 25 жовтня. Він набрав 14,900 бала у фіналі вправ на паралельних брусах і здобув срібну медаль. "Золото" виграв китаєць Цзоу Цзіньюань.

Для 23-річного Ковтуна це був перший чемпіонат світу після зміни спортивного громадянства. Раніше він представляв Україну, для якої здобув срібну медаль Олімпійських ігор у Парижі у 2024 році у вправах на паралельних брусах.

За нову збірну Ковтун дебютував улітку 2026 року на чемпіонаті Європи, який проходив саме в столиці Хорватії Загребі. Там він виборов золоті медалі у багатоборстві й вправах на паралельних брусах.