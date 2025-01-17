Ковтун потрапить у "карантин": скільки часу пропустить гімнаст через зміну громадянства

Український гімнаст Ілля Ковтун прийняв рішення змінити громадянство. У наступних змаганнях спортсмен представлятиме збірну Хорватії.

Призер Олімпійських ігор-2024 у Парижі Ілля Ковтун подав документи на зміну громадянства. Гімнаст вирішив виступати під хорватським прапором, пише 24 Канал.

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Що очікує Ковтуна після зміни громадянства

Разом з Ковтуном паспорт поміняє його тренерка Ірина Горбачова. Вони вже три роки живуть у хорватському Осієку. Після Олімпійських ігор-2024 Ілля навіть не приїздив до України.

Ковтуна після Олімпіади зустрічають в Осієку / фото Sportske novosti

Хорватська сторона обіцяє втікачам отримання громадянства за прискореною процедурою. Наступним кроком стане подача документів до Всесвітньої федерації гімнастики (FIG). Там хорвати очікують проблеми, оскільки Україна не відпустить Ковтуна та Горбачову добровільно. Про це в інтерв'ю виданню Sportske novosti повідомив тренер збірної Хорватії Владімір Маджаревич.

Є кілька варіантів, а найгірший з них – карантин на рік, усунення на цей термін від усіх великих змагань. Ми готові до цього,

– заявив Маджаревич.

За словами тренера, Ковтун під час карантину виступатиме у німецькій чи французькій лізі, де відсутня прив'язка до громадянства. Вже через рік він матиме змогу брати участь у чемпіонатах Європи та світу.

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