Ніщебродів погодувати і в телевізорі засвітить, – Красюк одіозно заговорив про суперників Усика

Вже 25 жовтня у бою Джозефа Паркера проти Фабіо Вордлі визначиться наступний суперник Олександра Усика. Колишній промоутер українського боксера Олександр Красюк відреагував на потенційних суперників абсолютного чемпіона.

Відомий промоутер запевнив, що остаточного підтвердження, що Олександр Усик поб'ється проти переможця бою Паркер – Вордлі, слід чекати від Егіса Клімаса. Лише менеджер абсолютного чемпіона світу у хевівейті розставить усі крапки над "і" у цих розмовах, передає 24 Канал із посиланням на Sport.ua.

Варте уваги "Залишиться без зарплати": стало відомо, чому Усик не хоче завершувати кар'єру боксера

Що сказав Красюк про потенційних суперників Усика?

Нагадаємо, що Сергій Лапін, директор команди Усика, в інтерв'ю The Ring першим розповідав, що Олександр проведе поєдинок проти тріумфатора протистояння Джозеф Паркер – Фабіо Вордлі. Однак Олександр Красюк попросив зачекати остаточної інформації від Клімаса. На його думку, лише менеджер українського боксера володіє повною інформацією щодо наступного поєдинку Олександра.

Водночас Красюк у протистоянні Паркер – Вордлі надав перевагу Джозефу. Промоутер не приховує свого захвату від новозеландського боксера та зізнався, що підтримує зв'язок із менеджером Паркера.

Також Красюк прокоментував, який сенс Усику виходити в один ринг проти Паркера чи Вордлі.

Зі спортивної точки зору – жодного. А так…. ніщебродів погодувати і в телевізорі засвітить (жартую)… крім комерційних - не бачу жодних інших причин,

– відповів колишній промоутер Усика.

Також Лапін розповідав, що у кар'єрі Усика ще можна чекати 5 поєдинків. Так директор команди українця відреагував на заяву Олександра про продовження кар'єри. Боєць із Криму розповідав, що буде боксувати до 41-го року.

До слова. За спиною Усика 24 переможні бої у професіоналах (15 – нокаутом). Востаннє Олександр виходив у ринг в липні 2025-го, коли у реванші нокаутував Даніеля Дюбуа.

Що відомо про потенційних суперників Усика?