Ніщебродів погодувати і в телевізорі засвітить, – Красюк одіозно заговорив про суперників Усика
- Олександр Красюк заявив, що лише Егіс Клімас може підтвердити майбутнього суперника Усика після бою Паркер – Вордлі.
- Красюк вважає, що змагання з Паркером чи Вордлі не має спортивного сенсу для Усика, а лише комерційний інтерес.
Вже 25 жовтня у бою Джозефа Паркера проти Фабіо Вордлі визначиться наступний суперник Олександра Усика. Колишній промоутер українського боксера Олександр Красюк відреагував на потенційних суперників абсолютного чемпіона.
Відомий промоутер запевнив, що остаточного підтвердження, що Олександр Усик поб'ється проти переможця бою Паркер – Вордлі, слід чекати від Егіса Клімаса. Лише менеджер абсолютного чемпіона світу у хевівейті розставить усі крапки над "і" у цих розмовах, передає 24 Канал із посиланням на Sport.ua.
Що сказав Красюк про потенційних суперників Усика?
Нагадаємо, що Сергій Лапін, директор команди Усика, в інтерв'ю The Ring першим розповідав, що Олександр проведе поєдинок проти тріумфатора протистояння Джозеф Паркер – Фабіо Вордлі. Однак Олександр Красюк попросив зачекати остаточної інформації від Клімаса. На його думку, лише менеджер українського боксера володіє повною інформацією щодо наступного поєдинку Олександра.
Водночас Красюк у протистоянні Паркер – Вордлі надав перевагу Джозефу. Промоутер не приховує свого захвату від новозеландського боксера та зізнався, що підтримує зв'язок із менеджером Паркера.
Також Красюк прокоментував, який сенс Усику виходити в один ринг проти Паркера чи Вордлі.
Зі спортивної точки зору – жодного. А так…. ніщебродів погодувати і в телевізорі засвітить (жартую)… крім комерційних - не бачу жодних інших причин,
– відповів колишній промоутер Усика.
Також Лапін розповідав, що у кар'єрі Усика ще можна чекати 5 поєдинків. Так директор команди українця відреагував на заяву Олександра про продовження кар'єри. Боєць із Криму розповідав, що буде боксувати до 41-го року.
До слова. За спиною Усика 24 переможні бої у професіоналах (15 – нокаутом). Востаннє Олександр виходив у ринг в липні 2025-го, коли у реванші нокаутував Даніеля Дюбуа.
Що відомо про потенційних суперників Усика?
Обидва боксери є тимчасовими чемпіонами: Паркер за версією WBO, а Вордлі – WBA. Якраз ці пояси стоятимуть на кону їх лобового бою.
Фабіо досі не знає гіркого смаку поразок у професіоналах – 19 переможних боїв (18 – нокаутом), розписавши одну нічию (дані BoxRec). Востаннє британець виходив у ринг 7 червня 2025, коли переміг австралійця Джастіса Гуні в Іпсвічі.
Паркер має за своєю спиною 39 поєдинків, у яких здобув 36 звитяг (24 – нокаутом), зазнавши при цьому 3-х поразок. Джозеф провів свій крайній двобій у лютому 2025 року, коли легко нокаутував Мартіна Баколе із ДР Конго. Новозеландець програвав лише британцям – Ентоні Джошуа, Ділліану Вайту та Джо Джойсу.