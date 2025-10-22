Нищебродов покормить и в телевизоре засветит, – Красюк одиозно заговорил о соперниках Усика

Уже 25 октября в бою Джозефа Паркера против Фабио Уордли определится следующий соперник Александра Усика. Бывший промоутер украинского боксера Александр Красюк отреагировал на потенциальных соперников абсолютного чемпиона.

Известный промоутер заверил, что окончательного подтверждения, что Александр Усик подерется против победителя боя Паркер – Уордли, следует ждать от Эгиса Климаса. Только менеджер абсолютного чемпиона мира в хевивейте расставит все точки над "і" в этих разговорах, передает 24 Канал со ссылкой на Sport.ua.

Что сказал Красюк о потенциальных соперниках Усика?

Напомним, что Сергей Лапин, директор команды Усика, в интервью The Ring первым рассказывал, что Александр проведет поединок против триумфатора противостояния Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Однако Александр Красюк попросил подождать окончательной информации от Климаса. По его мнению, только менеджер украинского боксера владеет полной информацией о следующем поединке Александра.

В то же время Красюк в противостоянии Паркер – Уордли отдал предпочтение Джозефу. Промоутер не скрывает своего восторга от новозеландского боксера и признался, что поддерживает связь с менеджером Паркера.

Также Красюк прокомментировал, какой смысл Усику выходить в один ринг против Паркера или Уордли.

Со спортивной точки зрения – никакого. А так.... нищебродов покормить и в телевизоре засветит (шучу)... кроме коммерческих - не вижу никаких других причин,

– ответил бывший промоутер Усика.

Также Лапин рассказывал, что в карьере Усика еще можно ждать 5 поединков. Так директор команды украинца отреагировал на заявление Александра о продолжении карьеры. Боец из Крыма рассказывал, что будет боксировать до 41-го года.

К слову. За спиной Усика 24 победных боя в профессионалах (15 – нокаутом). Последний раз Александр выходил в ринг в июле 2025-го, когда в реванше нокаутировал Даниэля Дюбуа.

Что известно о потенциальных соперниках Усика?