Нищебродов покормить и в телевизоре засветит, – Красюк одиозно заговорил о соперниках Усика
- Александр Красюк заявил, что только Эгис Климас может подтвердить будущего соперника Усика после боя Паркер – Уордли.
- Красюк считает, что соревнования с Паркером или Уордли не имеет спортивного смысла для Усика, а только коммерческий интерес.
Уже 25 октября в бою Джозефа Паркера против Фабио Уордли определится следующий соперник Александра Усика. Бывший промоутер украинского боксера Александр Красюк отреагировал на потенциальных соперников абсолютного чемпиона.
Известный промоутер заверил, что окончательного подтверждения, что Александр Усик подерется против победителя боя Паркер – Уордли, следует ждать от Эгиса Климаса. Только менеджер абсолютного чемпиона мира в хевивейте расставит все точки над "і" в этих разговорах, передает 24 Канал со ссылкой на Sport.ua.
Что сказал Красюк о потенциальных соперниках Усика?
Напомним, что Сергей Лапин, директор команды Усика, в интервью The Ring первым рассказывал, что Александр проведет поединок против триумфатора противостояния Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Однако Александр Красюк попросил подождать окончательной информации от Климаса. По его мнению, только менеджер украинского боксера владеет полной информацией о следующем поединке Александра.
В то же время Красюк в противостоянии Паркер – Уордли отдал предпочтение Джозефу. Промоутер не скрывает своего восторга от новозеландского боксера и признался, что поддерживает связь с менеджером Паркера.
Также Красюк прокомментировал, какой смысл Усику выходить в один ринг против Паркера или Уордли.
Со спортивной точки зрения – никакого. А так.... нищебродов покормить и в телевизоре засветит (шучу)... кроме коммерческих - не вижу никаких других причин,
– ответил бывший промоутер Усика.
Также Лапин рассказывал, что в карьере Усика еще можно ждать 5 поединков. Так директор команды украинца отреагировал на заявление Александра о продолжении карьеры. Боец из Крыма рассказывал, что будет боксировать до 41-го года.
К слову. За спиной Усика 24 победных боя в профессионалах (15 – нокаутом). Последний раз Александр выходил в ринг в июле 2025-го, когда в реванше нокаутировал Даниэля Дюбуа.
Что известно о потенциальных соперниках Усика?
Оба боксера являются временными чемпионами: Паркер по версии WBO, а Уордли – WBA. Как раз эти пояса будут стоять на кону их лобового боя.
Фабио до сих пор не знает горького вкуса поражений в профессионалах – 19 победных боев (18 – нокаутом), расписав одну ничью (данные BoxRec). Последний раз британец выходил в ринг 7 июня 2025, когда победил австралийца Джастиса Гуни в Ипсвиче.
Паркер имеет за своей спиной 39 поединков, в которых одержал 36 побед (24 – нокаутом), потерпев при этом 3-х поражений. Джозеф провел свой крайний поединок в феврале 2025 года, когда легко нокаутировал Мартина Баколе с ДР Конго. Новозеландец проигрывал только британцам – Энтони Джошуа, Диллиану Уайту и Джо Джойсу.