Попереду на них очікує реванш. В інтерв'ю для Pro Box TV своєю думкою про другу битву між боксерами поділився колишній чемпіон Кріс Алгієрі.

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Прогноз від Алгієрі

Американець заявив, що Тайсону складно буде здобути перемогу, адже українець уміє тримати удар:

Не бачив нічого такого, що б змусило сумніватися в здатності Усиком тримати удар. Він бився з Ентоні Джошуа, одним з найкращих нокаутерів світу. Він бився з Даніелем Дюбуа, який щойно довів, що є чудовим панчером. Якщо Усик долає таких бійців, зберігаючи кондиції та витривалість, не уявляю, що Ф'юрі його зупинить. Усика можливо зупинити лише глухим нокаутом, Тайсон не має такої сили. Він просто не такий боєць стилістично.

Попри це, Кріс Алгієрі вважає, що бій буде конкурентним та дав пораду "Циганському королю".

"Йому потрібно боксувати розумно, але водночас нав'язувати фізику та використовувати перевагу у вазі. Навіть важчий Ф'юрі може боксувати з дистанції, але, якщо він додасть трохи фізики поблизу та спробує контролювати Усика під час зближення, то я думаю, що в цьому в нього будуть найбільші шанси на перемогу.

Такий бій буде не найбільш захопливим. Але для перемоги Ф'юрі не потрібно робити бій захопливим. Йому необхідно вийти та зробити свою роботу. Це Усику потрібно робити поєдинок захопливим, скорочувати дистанцію, обходити довгі руки та ноги Ф'юрі", – сказав Алгієрі.

Цікаво. Раніше свій прогноз щодо реваншу Усик – Ф'юрі дав колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Дюк Маккензі. Він вважає українця фаворитом, але припускає, що через "Циганського короля" цей бій може не відбутися.

Нагадаємо, що другий поєдинок між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі відбудеться 21 грудня. На кону будуть стояти три основні чемпіонські пояси – WBO, IBO та WBC.