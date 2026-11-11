Роналду обрав клуб, з яким переможе у Лізі чемпіонів

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Попри чутки про можливе завершення кар'єри, 41-річний нападник не збирається зупинятися на досягнутому. Роналду прагне здобути ще один престижний міжнародний трофей, цього разу вже на азійському континенті, повідомляє Que Sera Sera Sport.

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Що хоче виграти Роналду

За інформацією джерела, головною мотивацією португальця є перемога у Лізі чемпіонів Азії.

Роналду досі не вдалося привести Аль-Наср до тріумфу в цьому турнірі, тому нападник хоче виправити ситуацію та поповнити свою колекцію трофеїв.

Водночас Кріштіану зацікавлений у збереженні нинішнього складу команди. Зокрема, він хотів би, щоб Жоау Фелікс залишився в клубі та підписав нову угоду на аналогічний дворічний термін.

У поточному сезоні Роналду демонструє результативну гру: у 12 матчах за Аль-Наср він відзначився дев'ятьма голами.

Крапка в кар'єрі за збірну Португалії

Водночас у міжнародній кар'єрі португальської суперзірки відбулися серйозні зміни. 5 листопада Кріштіану Роналду оголосив про завершення виступів за національну команду після конфлікту з головним тренером Жорже Жезушем.

Наставник зізнався, що намагався переконати нападника змінити рішення та продовжити грати за збірну.

Причиною напруження стали матчі Ліги націй, під час яких 41-річний футболіст образився через те, що тренер залишив його на лаві запасних. Згодом Роналду самовільно залишив розташування національної команди, а федерація футболу Португалії намагалася владнати конфлікт між зіркою та наставником.

Капітанську пов'язку після завершення міжнародної кар'єри Кріштіану Роналду у національній команді передали півзахиснику Бернарду Сілві.