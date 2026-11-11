Роналду выбрал клуб, с которым победит в Лиге чемпионов

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Несмотря на слухи о возможном завершении карьеры, 41-летний нападающий не собирается останавливаться на достигнутом. Роналду стремится завоевать еще один престижный международный трофей, на этот раз уже на азиатском континенте, сообщает Que Sera Sera Sport.

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Что хочет выиграть Роналду

По информации источника, главной мотивацией португальца является победа в Лиге чемпионов Азии.

Роналду до сих пор не удалось привести Аль-Наср к триумфу в этом турнире, поэтому нападающий хочет исправить ситуацию и пополнить свою коллекцию трофеев.

В то же время Криштиану заинтересован в сохранении нынешнего состава команды. В частности, он хотел бы, чтобы Жоау Феликс остался в клубе и подписал новый контракт на аналогичный двухлетний срок.

В текущем сезоне Роналду демонстрирует результативную игру: в 12 матчах за Аль-Наср он отличился девятью голами.

Точка в карьере за сборную Португалии

В то же время в международной карьере португальской суперзвезды произошли серьезные изменения. 5 ноября Криштиану Роналду объявил о завершении выступлений за национальную сборную после конфликта с главным тренером Жорже Жезушем.

Наставник признался, что пытался убедить нападающего изменить решение и продолжить играть за сборную.

Причиной напряженности стали матчи Лиги наций, во время которых 41-летний футболист обиделся, потому что тренер оставил его на скамейке запасных. Впоследствии Роналду самовольно покинул расположение национальной команды, а федерация футбола Португалии пыталась уладить конфликт между звездой и тренером.

Капитанскую повязку после завершения международной карьеры Криштиану Роналду в национальной команде передали полузащитнику Бернарду Силве.