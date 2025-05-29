"Уся країна потужно тисне": Аль-Наср намагається зберегти Роналду
- Кріштіану Роналду попрощався з Аль-Насром, але клуб намагається зберегти його у команді, незважаючи на закінчення контракту в червні.
- У сезоні 2024/2025 Роналду зіграв 41 матч за Аль-Наср, забивши 35 м'ячів та зробивши 4 результативні передачі.
Чимала кількість уваги прикута до Кріштіану Роналду. Майбутнє легендарного португальця наразі є темою номер один для обговорення у світовій футбольній спільноті.
"Ель Бічо" вже попрощався з Аль-Насром після останнього матчу у саудівській Про-лізі. Проте "Лицарі Неджда" усіма силами намагаються зберегти у команді феноменального форварда, повідомляє 24 канал.
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Аль-Наср не хоче розлучатись з Роналду
Чинна угода 40-річного Кріштіану Роналду з Аль-Насром закінчується в червні цього року. Португалець немає намірів залишатись у саудівському клубі через невтішні результати команди.
"Лицарі Неджда" сподіваються, що Роналду продовжить контракт з клубом. Про це розповів спортивний директор Аль-Насра Фернандо Єрро.
Кріштіану відкрив наш футбол усьому світу. Його приїзд – це справжній прорив для ліги. Завдяки йому до Саудівської Аравії почали приїжджати зіркові гравці, він відкрив усі двері,
– сказав Єрро для Marca.
Фернадо Єрро наголосив, що Кріштіану Роналду наразі перебуває у розташуванні збірної Португалії. Зі слів спортивного директора, сторони досі ведуть перемовини щодо нового контракту.
Уся країна потужно тисне, щоб Кріш залишився – і це може зіграти ключову роль,
– додав спортивний директор.
Нагадаємо, що у сезоні 2024/2025 Кріштіану Роналду зіграв у 41 матчі за Аль-Наср в усіх турнірах. За цей час легендарний португалець відзначився 35 забитими м'ячами та 4 результативними передачами.