Поки Мессі б'є рекорди: Роналду продовжив шалену смугу невдач

Легендарний португальський нападник Кріштіану Роналду потрапив у неприємну колію на великих турнірах збірних. Невдала серія чемпіона Європи-2016 продовжується.

У середу, 17 червня, португальська національна команда залишилась без забитого м’яча від свого капітана. Низька результативність стає тенденцією у виступах Роналду на великих турнірах, повідомляє 24 Канал.

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Що відбувається з виступами легендарного португальця?

Кріштіану Роналду не відзначився у нічийному матчі проти ДР Конго (1:1).

У цьому поєдинку він оновив кілька рекордів, але його серія безгольових виступів на Євро та ЧС досягла уже десяти матчів.

Востаннє на цьому рівні португалець забивав наприкінці листопада 2022-го, коли Португалія перемогла Гану (3:2) у стартовому матчі ЧС-2022.

Згодом європейська збірна дійшла до чвертьфіналу, але її лідер голами не відзначався. Не забивав Кріштіану і на Євро-2024, де його команда також дісталась до чвертьфіналу. На тому турнірі володар п'яти "Золотих м'ячів" зробив одну результативну передачу.

Коли Роналду може переписати цю статистику?

Наступний матч на ЧС-2026 Португалія зіграє проти Узбекистану. Поєдинок відбудеться 23 червня у Х’юстоні. Пізніше, 28 червня, Роналду і його партнери у Маямі завершать груповий етап поєдинком проти Колумбії.

Квартет К наразі очолює колумбійська збірна, яка перемогла Узбекистан (3:1). У Португалії та ДР Конго по одному заліковому балу.

Список бомбардирів ЧС після першого туру очолює Ліонель Мессі, який відхначився хет-триком у ворота Алжира.