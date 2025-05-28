Роналду має два варіанти продовження кар'єри: рішення залишається за "Ель Бічо"

Кріштіану Роналду знаходиться на роздоріжжі своєї кар'єри. Невтішні результати Аль-Насра змусили протугальця задуматись над тим, чи варто йому залишатись у клубі.

Тим паче, що контракт легендарного португальця з саудитами завершується в червні цього року. Наразі "Ель Бічо" має два варіанти продовження кар'єри, повідомляє 24 канал із посиланням на Footmercato.

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Які варіанти у Роналду

Кріштіану Роналду все-таки може залишитись в Аль-Насрі. Для цього зірковий форвард повинен продовжити контракт з клубом, який завершується 30 червня 2025 року.

"Лицарі Неджда" вже зробили пропозицію португальцю. За наявною інформацією від джерела, сторони майже домовились щодо нової угоди, попри те, що раніше нібито Кріштіану Роналду натякнув про відхід з клубу.

Однак легендарний "Ель Бічо" ще вагається щодо того, чи залишатись в Аль-Насрі. На 40-річного португальця претендує Аль-Хіляль, який кваліфікувався в азійську Лігу чемпіонів та зіграє на Клубному Мундіалі 2025.

Кріштіану прибавлює можливість зіграти на КЧС у США. Вибір щодо продовження кар'єри залишається за нападником.

До слова. Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром Саудівської Про-ліги у сезоні 2024/2025. Легендарний португалець наколотив 25 голів у 30 матчах, всього за кампанію на рахунку "Ель-Бічо" 35 забитих м'ячів та 4 асисти.

Раніше повідомляли, що Кріштіану Роналду визначився, коли завершить кар'єру після понад 20 років у футболі.