Зірковий нападник неодноразово заявляв, що найголовнішою людиною в його житті є мама, однак він також має чарівну та яскраву кохану Джорджину Родрігес. 24 канал пропонує поринути в історію кохання форварда з аргентинською моделлю.

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Кохання Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду познайомився з Джорджиною Родрігес у 2016 році. Тоді дівчина працювала продавчинею у магазині від відомого італійського бренду "Gucci" у Мілані.

Як розповідала Родрігес вони з Роналду закохались одне в одного з першого погляду. Вперше Кріштіану та Джорджину помітили у 2016 році в Діснейленді, а вже за рік португалець прийшов з дівчиною на вручення "Золотого м'яча".

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес разом вже майже десять років. Пропонуємо Вам переглянути добірку найпалкіших світлин легендарного португальця з сексуальною та гарячою коханою.

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес / Фото з інстаграму моделі

До слова. Кріштіану Роналду 5 лютого 2025 року святкує 40-й День народження. Детальніше про кар'єру легендарного португальця можна дізнатись у матеріалі.

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду разом з Джорджиною Родрігесом виховують п'ятьох дітей – Кріштіану Роналду-молодшого, Єву, Матео, Алану та Беллу. На жаль, ще одна португальця померла під час пологів.