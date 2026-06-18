"Він уже не той, що раніше": гравець ДР Конго жорстко проїхався по Роналду

Збірна ДР Конго сенсаційно відібрала очки у Португалії на ЧС-2026. Після матчу африканський хавбек Нгалаєль Мукау відверто оцінив нинішню форму Кріштіану Роналду.

Поєдинок першого туру групового етапу мундіалю завершився несподіваною нічиєю з рахунком 1:1. Футболіст Лілля висловився про сумнівний вплив 41-річного Роналду на гру своєї збірної, передає Eurosport.

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Що сказав гравець ДР Конго про Роналду?

Опорний півзахисник національної команди конголезців Нгалаєль Мукау після завершення сенсаційного поєдинку відверто поділився враженнями від протистояння з легендарним португальським нападником. Футболіст щиро зізнався, що його збірна навіть не розробляла спеціальної захисної тактики для індивідуального стримування зіркового капітана європейців на полі.

Чесно кажучи, плану проти Роналду фактично не існувало, оскільки ми знаємо, що він уже не той, що раніше. Тепер він трохи старший. Але він залишається одним із найвидатніших гравців в історії, тому я маю до нього величезну повагу,

– сказав Мукау.

Десять матчів без голів

Для самого португальського форварда цей поєдинок став черговим гучним розчаруванням на міжнародній арені. Кріштіану провів на полі весь матч від першої до останньої хвилини, але знову залишив газон без забитого м'яча чи асисту. Футбольні аналітики одразу підрахували, що безгольова серія капітана португальців триває вже десять зустрічей поспіль на рівні чемпіонатів світу та Європи.

Після фінального свистка Роналду спробував підбадьорити партнерів та закликав команду негайно забути про невдачу й зосередитися на наступних поєдинках групового етапу. Водночас у медіапросторі традиційно спалахнув емоційний скандал. Рідна сестра футболіста публічно виступила на його захист, безапеляційно звинувативши всю національну збірну Португалії у провальному результаті та слабкій грі.

Шанс реабілітуватися перед фанатами португальці матимуть 23 червня, о 20:00. Тоді вони зіграють наступний матч на Мундіалі – проти Узбекистану.