Початок династії: син Кріштіану Роналду отримав дебютний виклик до збірної Португалії
- Кріштіану Роналду-молодший отримав дебютний виклик до збірної Португалії U-15.
- Команда візьме участь в Міжнародному турнірі імені Влатко Марковича в Хорватії.
- Команда зіграє проти Японії, Греції, Англії та ще однієї збірної.
Кріштіану-молодший продовжує йти стежкою батька та будувати кар'єру футболіста. Гравець академії Аль-Насру тепер захищатиме португальські кольори на міжнародному турнірі.
Кріштіану Роналду відомий не тільки як зірковий футболіст, а ще і як багатодітний батько. Португалець виховує шістьох дітей разом зі своєю нареченою Джорджиною Родрігес.
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Дебют у збірній
Старший син футболіста Кріштіану Роналду-молодший вже будує кар'єру у футболі. 15-річний хлопець навчається в академії Аль-Насра, за який виступає його батько.
Тим часом, хлопець отримав шанс проявити себе і у збірній, повідомляє 24 Канал з посиланням на Федерацію футболу Португалії. Роналду-молодший викликаний до складу збірної U-15.
Команда візьме участь у Міжнародному турнірі імені Влатко Марковича. Змагання пройде в Хорватії з 13 по 18 травня. Португальці зіграють з Японією, Грецією, Англією та ще однією командою. Для Кріштіану це дебютний виклик до збірної.
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Відзначимо, що Роналду-старший продовжує вражати своєю результативністю в Саудівській Аравії. У поточному сезоні нападник оформив 33 голи у 39-ти зустрічах, а загалом у професійній кар'єрі довів кількість точних ударів до 928-ми.