Син Роналду дебютував за збірну Португалії
- Кріштіану Роналду-молодший дебютував за юнацьку збірну Португалії U-15 у матчі проти Японії, який завершився перемогою 4:1.
- Батько, Кріштіану Роналду, висловив гордість за дебют сина в збірній Португалії.
Старший син зірки світового футболу Кріштіано Роналду-молодший продовжив справу батька. Юний футболіст вже встиг зіграти перший матч за збірну Португалії.
Нещодавно Кріштіану Роналду-молодший отримав виклик до юнацької збірної Португалії U-15. Дебют сина зіркового футболіста не забарився, пише 24 Канал.
Читайте також Повернення додому: Роналду близький до переходу в європейський клуб
Переможний дебют Кріштіану-молодшого
У вівторок, 13 травня, в рамках турніру пам'яті Влатко Марковича у Хорватії зустрілися збірні Португалії та Японії. Роналду джуніор розпочав гру з лави запасних.
На 53-й хвилині матчу за рахунку 3:0 на користь Португалії на поле вийшов 14-річний Роналду. У підсумку європейські "селесао" здобули перемогу з рахунком 4:1.
П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" Кріштіану Роналду привітав сина з дебютом.
"Вітаю з дебютом за Португалію, синку. Дуже пишаюся тобою", – написав Роналду в інстаграмі.
Дебют Роналду-молодшого за Португалію / фото з інстаграму футболіста
Зазначимо, що Португалія U-15 на турнірі в Хорватії зіграє з Грецією (14 травня) та Англією (16 травня). Тож Роналду джуніор матиме нагоду забити перший гол за "селесао" та потішити свого батька.
Нагадаємо, що Роналду-молодший розпочав займатися футболом в академії Ювентуса. Потім вдосконалював майстерність у Манчестер Юнайтед. Починаючи з січня 2023 виступає за саудівський Аль-Наср.