Подорож за океан: Роналду отримав пропозицію з неочікуваного чемпіонату

Кріштіану Роналду залишається на роздоріжжі. Легендарний португалець, скоріш за все, покине Аль-Наср по завершенню поточного сезону.

Контракт 40-річного форварда з саудівським клубом розрахований до червня 2025 року. Нещодавно сторони вирішили призупинити перемовини щодо нової угоди через певні причини.

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Новий виклик для Кріштіану

Як стало відомо 24 каналу із посиланням на Marca, Кріштіану Роналду може продовжити кар’єру в екзотичному чемпіонаті. У послугах легендарного португальця зацікавлений неназваний топ клуб з Бразилії.

Повідомляється, що оточення Роналду отримало привабливу пропозицію з фінансового боку. Наразі відомо, що це не черговий прояв інтересу, а серйозна спроба підписання португальського нападника.

Угоду щодо переходу Кріштіану Роналду можуть підтримати не тільки інвестори клубу. Адже легендарний португалець має велику вагу у сучасному футболі.

До слова. Кріштіану Роналду у поточному сезоні оформив 33 забиті м'ячі та 4 гольові передачі у 39 матчах за Аль-Наср в офіційних турнірах.

Раніше повідомляли, що стало відомо, коли Кріштіану Роналду завершить кар'єру після понад 20 років у футболі.