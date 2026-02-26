Роналду став співвласником іспанського клубу, з якого знущався під час гри за Реал

Кріштіану Роналду продовжує запалювати у Саудівській Аравії попри солідний за футбольними мірками вік (41 рік). При цьому португалець також активно займається бізнесом.

Нападник інвестує у сферу моди, нерухомості, а тепер ще й долучився напряму до футбольного бізнесу. Як повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо, Роналду вирішив вкластися у футбольний клуб.

До теми Роналду може покинути Аль-Наср і повернутися в Європу

Кого придбав Роналду?

Кріштіану офіційно став співласником іспанської команди Альмерія. Повідомляється, що CR7 придбав 25% акцій клубу, але точна сума інвестицій футболіста невідома.

Цю операцію Роналду здійснив від імені компанії CR7 Sports Investments. Її гравець використовує для управління своїми бізнес-активами у різних сферах.

Я завжди хотів зробити свій внесок у футбол не лише на полі. Альмерія – це клуб із міцною основою та чітким потенціалом для зростання. Я радий працювати разом із керівництвом для наступного етапу розвитку команди,

– заявив Роналду.

Також придбання частки клубу гравцем підтвердив і президент Альмерії Мохамед Аль-Херейджі. Він відзначив, що Роналду добре розуміється в іспанському футболі та зможе допомогти клубу в майбутньому.

Довідка. Роналду відіграв сім матчів проти Альмерії у складі Реала, забивши у них 7 голів.

Відзначимо, що Альмерія була заснована у 1989 році та за цей час відіграла вісім сезонів у елітному дивізіоні чемпіонату Іспанії. Наразі команда перебуває у Сегунді, де посідає третє місце.

Як Роналду виступає в Саудівській Аравії?