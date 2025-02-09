Роналду визначився з майбутнім клубом: де продовжить кар'єру легендарний "Ель Бічо"
- Кріштіану Роналду визначився з клубом, у якому продовжить кар'єру.
- Роналду приєднався до Аль-Насра у 2022 році, а в поточній кампанії забив 24 голи та зробив 4 асисти у 26 матчах.
Контракт Кріштіану Роналду з Аль-Насром спливає влітку цього року. Легендарний португалець довгий час не міг визначитись зі своїм майбутнім.
40-річний нападник успішно виступає в саудівському клубі. Тому "Ель Бічо" вирішив залишитись у нинішній команді, повідомляє 24 канал із посиланням на інсайдера Ніколу Скіру.
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Роналду залишається в Аль-Насрі
Попри чутки щодо можливого трансферу в Аль-Хіляль та повернення в Європу, Кріштіану Роналду визначився з майбутнім клубом. Легендарний португалець підпише новий контракт з Аль-Насром.
Роналду пролонгує угоду з саудівським колективом терміном на один рік. Інші деталі контракту Кріштіану з Аль-Насром наразі невідомі.
До слова. Кріштіану Роналду приєднався до Аль-Насра на правах вільного агента у 2022 році. Зарплата фантастичного португальця за поточним контрактом складає 200 мільйонів євро на рік.
У поточній кампанії Кріштіану Роналду зіграв у 26 матчах в офіційних турнірах. На рахунку "Ель Бічо" 24 забитих м'ячі та 4 результативні передачі.