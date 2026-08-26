Без Роналду краще: Кріштіану обурився заміні, а команда зробила фантастичний камбек

Кріштіану Роналду провів один з найгірших матчів на саудівському етапі своєї кар'єри. У протистоянні Аль-Насра та Аль-Іттіфака зірковий португалець настільки заважав команді, що був замінений у перерві.

Звичайно, такий розвиток подій викликав у футболіста гнів. Але виявилося, що непопулярний тренерський крок був геніальним, пише 24 Канал.

Як Роналду зіграв у матчі Аль-Насра і Аль-Іттіфака

Для Кріштіану цей поєдинок саудівської ліги нагадував деякі з останніх матчів збірної Португалії за його участі: коли все йде зовсім не за планом. Аль-Наср не лише залишився у меншості вже на 13-ій хвилині, а ще й пропустив двічі вже у першому таймі.

Сам Роналду користі на полі не приносив, натомість гучно обурювався невдалим діям партнерів. Загалом було видно, що 41-річний нападник перебуває у поганому психологічному стані.

Колишній наставник Тоттенгема, а нині тренер Аль-Насра Анжі Постекоглу зробив те, на що наважилися б не так багато його колег: у перерві він зняв Роналду з гри. Кріштіану таке рішення неабияк розлютило.

Cristiano Ronaldo was furious after being substituted, but Ange Postecoglou’s decision was ultimately vindicated as Al-Nassr came from 2-0 down with 10 men to win 3-2. pic.twitter.com/nFhyCzg07S https://t.co/4Z1s0y49Jm — Football Tweet  (@Footballtweet) August 26, 2026

Але варто віддати належне не тільки сміливості, але й тренерському баченню Постекоглу: без Роналду команда навіть вдесятьох заграла вільніше. Підопічні австралійця забили тричі і вирвали одну з найбільш драматичних вольових перемог у сезоні світового футболу.

Роналду залишається тільки визнати: цього вечора він точно не нагадував зірку, яка заслуговує очолювати рейтинг найбільш висооплачуваних спортсменів планети.