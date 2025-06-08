Кращий за Мессі та Пеле: головні рекорди Роналду у футболі

Кріштіану Роналду жива легенда футболу та приклад для багатьох гравців. Легендарний португалець за свою довгу кар'єру став кумиром уболівальників в усьому світі.

Навіть у 40 років "Ель Бічо" продовжує встановлювати рекорди. 24 канал пропонує Вам дізнатись про найголовніші досягнення неймовірного Кріштіану за понад 20 років у футболі.

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Клубні рекорди Роналду

Кріштіану Роналду за свою кар'єру зіграв у п'яти різних лігах. Легендарний форвард починав свою кар'єру у лісабонському Спортінгу, а згодом перебрався в Англію, де підписав контракт з Манчестер Юнайтед.

Найкращі роки "Ель Бічо" припали на виступи у мадридському Реалі. Саме у складі "Королівського клубу" Роналду підкорив та встановив чимало рекордів.

Кріштіану Роналду найкращий бомбардир Ліги чемпіонів – 140 голів.

Португальський форвард став єдиним гравцем, який виграв усі клубні трофеї з двома різними командами – Манчестер Юнайтед та Реал.

Роналду має абсолютний рекорд у Лізі чемпіонів. Кріштіану забив найбільше голів в одному розіграші турніру – 17.

У Кріштіану Роналду найбільше хет-триків у топ 5 європейських ліг – 60.

Зазначимо, що наразі Кріштіану Роналду виступає за Аль-Наср. У минулому сезоні португалець зіграв у 41 матчі за клуб, оформивши 35 голів та 4 результативні передачі.

Що підкорилось Кріштіану у збірній Португалії

Кріштіану Роналду вперше зіграв за збірну Португалії у матчі проти Казахстана, який відбувся 20 серпня 2003 року. Наразі 40-річний форвард єдиний гравець у складі "Команди обраних", що залишився з того часу.

Кріштіану Роналду – найкращий бомбардир в історії збірних – 138 голів за національну команду Португалії.

Роналду став єдиним гравцем, який відзначився голами на п'ятьох чемпіонатах світу поспіль (2006, 2010, 2014, 2018, 2022). Кріштіану найкращий голеадор в історії фінальних стадій Євро – 14 забитих м'ячів.

У 39 років Роналду відзначився голом на Євро-2024. Таким чином португалець став найстаршим гравцем, що забив на турнірі.

Під проводом Кріштіану Роналду збірна Португалії виграла три міжнародні трофеї – Євро-2016 та 2 Ліги націй.

Підкреслимо, що Кріштіану Роналду навіть у 40 років продовжує демонструвати гру високий рівень. Легендарний португалець у переможному фіналі Ліги націй забив рятівний гол у ворота Іспанії.

До слова. Збірна Португалії вперше за 21 рік обіграла Іспанію в офіційних матчах. Тоді "Команда обраних" здолала "Фурію Роху" в останньому матчі групового етапу на Євро-2004 – 1:0.

Рекорди Кріштіану Роналду перевершують чимало досягнень інших не менш іменитих футболістів. Зокрема, португалець кращий за багатьма показниками, ніж Ліонель Мессі та Пеле.

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду абсолютний рекордсмен за голами у футболі серед всіх гравців. На рахунку "Ель Бічо" 938 забитих м'ячів.