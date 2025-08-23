Клубний сезон у Саудівській Аравії почався матчем за Суперкубок країни. У фінальній грі зірковий Аль-Наср з Кріштіану Роналду зіграв проти Аль-Ахлі.

Роналду і компанія не змогли завоювати трофей, програвши у серії пенальті – 2:2 (2:3). Однак легендарному португальському форварду підкорилось унікальне досягнення, повідомляє 24 канал.

Що підкорилось Роналду?

Кріштіану Роналду відкрив рахунок у матчі проти Аль-Ахлі у Суперкубку Саудівської Аравії, реалізувавши пенальті на 41-й хвилині протистояння. Таким чином 40-річний нападник встановив історичне досягнення.

Роналду відзначився 100-м голом у складі Аль-Насра в офіційних турнірах. Легенда футболу став першим гравцем в історії, який забив 100 та більше голів у п'яти різних командах – збірна Португалії, Реал, Ювентус, Манчестер Юнайтед та Аль-Наср.

На рахунку "Ель Бічо" 939 голів за всю кар'єру. Кріштіану Роналду забив менше, ніж 100 голів лише у Спортінгу, де провів всього один сезон на старті свого футбольного шляху – 5 забитих м'ячів та 6 асистів у 31 матчі.

Чому Роналду називають "Ель-Бічо"? В одному з матчів Ла Ліги Кріштіану Роналду продемонстрував видовищну гру. Іспанський коментатор Маноло Лама був настільки вражений грою португальця, що назвав його "Ель-Бічо" – у перекладі "жук". Він порівняв футболіста з комахою, що лякає суперників, а потім їх знищує.

Раніше повідомляли про те, що Кріштіану Роналду жорстко розкритикував "Золотий м'яч". Легендарний португалець назвав престижну нагороду – фейком.