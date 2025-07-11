Роналду заробляє більше, ніж усі зіркові бійці UFC: про яку суму йдеться мова

Кріштіану Роналду нещодавно підписав новий контракт з Аль-Насром. 40-річний форвард виступатиме за саудівський клуб щонайменше до 2027 року.

В Аль-Насрі Кріштіану Роналду зароблятиме шалені кошти. Однак не тільки футбол приносить дохід легендарному португальцю, повідомляє 24 канал із посиланням на Happy Punch.

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Які гроші заробляє Роналду?

Кріштіану Роналду перед підписання контракту домовився з Аль-Насром, що до нього переходить 15 відсотків акцій клубу, вартість яких становить приблизно 45 мільйонів доларів. 40-річний форвард отримав підписний бонус у розмірі 33 мільйонів доларів.

З початком другого сезону бонус за підписання угоди збільшиться до 51 мільйона доларів. Також Аль-Наср виплачуватиме Роналду додаткові кошти за індивідуальні та командні трофеї.

Кріштіану Роналду повинен стати найкращим бомбардиром, завоювавши "Золоту бутсу" чемпіонату, а також разом з Аль-Насром стати чемпіоном Саудівської Про-ліги. Тоді португальський нападник отримає додаткові 16 мільйонів євро.

До слова. У сезоні 2024/2025 Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром чемпіонату Саудівської Аравії. Легендарний португалець забив 25 голів за 30 матчів турніру.

За два роки Кріштіану Роналду заробить астрономічні кошти. З урахуванням усіх бонусів "Ель-Бічо" отримає 700 мільйонів доларів за два роки в Аль-Насрі.

Звичайний контракт Кріштіану Роналду – 245 мільйонів доларів, це приблизно 670 тисяч у день, вище за дохід усіх бійців UFC. Усі разом вони отримують 218 мільйонів доларів на рік.

Раніше повідомляли, чому Кріштіану Роналду не з'явився на похорони Діогу Жоти, який загинув у ДТП 3 липня 2025 року. Легендарний португалець не хотів привертати зайвої уваги.