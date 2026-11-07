Колишній тренер Шахтаря зробив неочікувану пропозицію щодо Роналду

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Свою позицію Фонсека озвучив на пресконференції перед матчем проти Морейренсе. Про це повідомляє A Bola.

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Фонсека запропонував провести прощальний матч Роналду

Тренер наголосив, що не збирається оцінювати обставини, які призвели до завершення міжнародної кар'єри Роналду, однак переконаний: заслуги форварда заслуговують на особливу шану.

Я вважаю, що Кріштіану Роналду заслуговує на вшанування, під час якого він дійсно відчує нашу теплоту та турботу, незалежно від того, що сталося і на чиєму боці правда. Ми повинні вшанувати того, хто був найкращим португальським гравцем усіх часів– заявив Фонсека.

Також наставник Спортінга підкреслив, що саме португальці мають ініціювати організацію прощального поєдинку для зіркового нападника.

Ми маємо обов'язок організувати цей прощальний матч. За моєю пропозицією, він міг би відбутися на нашому стадіоні. Настав час забути про образи й об'єднатися, щоб віддати шану гравцеві, який на це справді заслуговує– додав тренер.

Нагадаємо, Роналду офіційно оголосив про завершення міжнародної кар'єри у складі збірної Португалії.

Роналду залишається найкращим бомбардиром в історії національної команди. Після завершення виступів за збірну його головною спортивною метою залишається досягнення позначки у 1000 офіційних голів за кар'єру.