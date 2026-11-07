Бывший тренер Шахтера выступил с неожиданным предложением в отношении Роналду

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Фонсека озвучил свою позицию на пресс-конференции перед матчем против Морейренсе. Об этом сообщает A Bola.

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Фонсека предложил провести прощальный матч Роналду

Тренер подчеркнул, что не собирается оценивать обстоятельства, приведшие к завершению международной карьеры Роналду, однако убежден: заслуги нападающего заслуживают особого уважения.

Я считаю, что Криштиану Роналду заслуживает чествования, во время которого он действительно почувствует нашу теплоту и заботу, независимо от того, что произошло и на чьей стороне правда. Мы должны почтить того, кто был лучшим португальским игроком всех времен– заявил Фонсека.

Также наставник Спортинга подчеркнул, что именно португальцы должны инициировать организацию прощального матча для звездного нападающего.

Мы обязаны организовать этот прощальный матч. По моему предложению, он мог бы состояться на нашем стадионе. Пришло время забыть об обидах и объединиться, чтобы отдать дань уважения игроку, который этого действительно заслуживает– добавил тренер.

Напомним, Роналду официально объявил о завершение международной карьеры в составе сборной Португалии.

Роналду остается лучшим бомбардиром в истории национальной команды. После завершения выступлений за сборную его главной спортивной целью остается достижение отметки в 1000 официальных голов за карьеру.