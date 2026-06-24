Журналіст попросив Роналду підняти зарплату – реакція футболіста підкорила мережу

Кріштіану Роналду вкотре став героєм соцмереж, але цього разу не завдяки голам. Після матчу з Узбекистаном португалець дотепно відповів на прохання журналістів про підвищення зарплати.

Після розгромної перемоги збірної Португалії над Узбекистаном з рахунком 5:0 увагу вболівальників привернув кумедний епізод у мікст-зоні. Один із журналістів вирішив скористатися нагодою та звернувся до Кріштіану Роналду з несподіваним проханням, передає Mundo Vivo.

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Що запитав журналіст?

Нещодавно легендарний форвард став одним з акціонерів телеканалу LiveModeTV. Відтоді працівники медіа жартома називають португальця своїм босом.

Після матчу журналіст каналу нагадав Роналду про його новий статус та вирішив перевірити почуття гумору футболіста.

Ти нещодавно купив LiveModeTV, тож технічно тепер ти наш начальник. По-перше, ти найбільший бос у світі. А по-друге, ми хотіли запитати: коли зможемо обговорити підвищення зарплати?

– звернувся представник медіа до зіркового нападника.

Роналду відповів лише двома словами

На цьому жарти не закінчилися. Колега журналіста також вирішила скористатися моментом і попросила в Роналду службовий автомобіль.

З мого боку підвищення не потрібне. Хотіла запитати: раз наші стосунки розвиваються, чи можна отримати службову машину? Підійде будь-яка з твоїх,

– пожартувала журналістка.

Реакція Роналду виявилася миттєвою. Форвард усміхнувся та коротко відповів: "Завжди. Мені подобається".

Кумедний діалог швидко розлетівся соцмережами. Уболівальники відзначили, що навіть після багатьох років світової слави Роналду не втрачає почуття гумору та охоче підтримує невимушене спілкування з журналістами.

Нагадаємо, 41-річний капітан збірної Португалії оформив дубль у матчі з Узбекистаном і був визнаний найкращим гравцем зустрічі.