Ліверпуль та Крістал Пелас дали старт футбольному сезону 2025-2026. Перші минулого сезону повернули собі звання чемпіонів АПЛ, тоді як лондонці вперше в історії здобули трофей – Кубок Англії.

В Англії стартував новий футбольний сезон 2025-2026. Традиційно стартовою грою стала битва за Суперкубок Англії, на "Вемблі" між собою зійшлись Ліверпуль та Крістал Пелас, повідомляє 24 Канал.

До теми Оголошено претендентів на "Золотий м'яч-2025": повний список

Яким став Ліверпуль?

Мерсисайдці були, мабуть, найбільш активним клубом на трансферному ринку. Арне Слоту придбали новачків майже на 300 мільйонів євро, хоча при цьому і продали кількох важливих футболістів.

Також серед літніх втрат Ліверпуля слід згадати про Діогу Жоту, який на початку липня загинув у ДТП. Зрештою наставник "червоних" довірив місце в основі чотирьом новим гравцям.

З перших хвилин з'явились Фрімпонг, Керкез, Вірц та Екітіке. І зрештою три з них долучились до голів у ворота Крістал Пелас. Вже на четвертій хвилині Екітіке відкрив рахунок.

Крістал Пелас – Ліверпуль 2:2 (пен – 3:2)

Голи: Матета, 17 (пен), Сарр, 77 – Екітіке, 4, Фрімпонг, 21.

Уго відгукнувся на асист від Вірца та точно пробив з лінії карного майданчика під стійку. А трохи пізніше диво-м'яч оформив Фрімпонг. Нідерландець із дуже гострого кута перекинув кіпера та поклав снаряд під дальню стійку.

Читайте також Клуби з Англії та Іспанії проявляють інтерес до футболіста збірної України

Що ж стосується "орлів", то їх розглядали виключно як андердогів. Проте підопічні Гласнера дали потужний бій чемпіонам АПЛ та билися із ним на рівних.

У першому таймі лондонці змогли забити з пенальті завдяки Матета, коли ван Дейк скосив Сарра у своєму майданчику. А у другому таймі Пелас дотис суперника, коли той таки Сарр отримав розрізний пас від Вортона та переграв Аліссона.

Загалом же у другому таймі Крістал Пелас володів ініціативою та був більш гострим в нападі. Аліссон кілька разів врятував мерсисайдців від гола, а арбітр чомусь вирішив не ставити пенальті за чисту гру рукою від Макаллістера.

Втім визначити переможця в основний час командам не вдалось. Згідно з регламентом Суперкубка в разі нічиєї суперники одразу перейшли до серії пенальті. А там Ліверпуль підставили визнані лідери команди.

Салах пробив вище воріт, а удари Макаллістера та Елліотта парирував Хендерсон. У лондонців хибили Езе та Соса, але все одно Крістал Пелас вдалось переграти фаворита. Для "орлів" це лише другий трофей в історії!