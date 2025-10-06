Крістал Пелес відзначився не тільки перемогою над киянами, а ще і дивною поведінкою фанатів. Англійські вболівальники на матчі з Динамо вирішили обіграти тему війни в Україні.

Київське Динамо стартувало в Лізі конференцій 2025-2026. У першому матчі кияни поступились Крістал Пелес, а сама гра запам'яталась неоднозначною поведінкою фанатів гостей, повідомляє 24 Канал з посиланням на Sportbible.

Як покарають Крістал Пелес?

Під час гри англійські вболівальники кепкували зі свого нападника Жана-Філіппа Матета. Гравець не зміг влучити по воротах, через що фанати заспівали кричалку, частково згадавши про війну в Україні.

У повітрі було дев'ять російських дронів. Жан-Філіпп Матета їх усі збив,

– йшлось у пісні на відео від репортера ESPN.

Де-факто фанати Пелес переробили відому пісню, використавши актуальні події. В оригіналі англійські фанати співають про "10 німецьких бомбардувальників".

Тим не менше, Крістал Пелес може бути покараний за цю кричалку. УЄФА відкрив дисциплінарне розслідування за статею "провокаційні повідомлення політичного, ідеологічного, релігійного чи образливого характеру".

Лондонцям загрожує штраф та часткове або повне закриття трибун на один з єврокубкових матчів. Нагадаємо, що Крістал Пелас вже отримав покарання від УЄФА влітку. Клуб на правах переможця Кубка Англії мав зіграти в Лізі Європи.

Втім в УЄФА заборонили лондонцям грати в одному турнірі із французьким Ліоном, адже у команд спільний власник. Таким чином, Кріста Пелес був допущений тільки до Ліги конференцій.

