Київське Динамо відіграло стартовий матч в Лізі конференцій 2025-2026. "Біло-сині" поступились Крістал Пелес у номінально домашньому матчі (0:2), повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт УЄФА.

Про що співали фанати?

Голами відзначились Даніель Мунос та Едді Нкетіа. Останній вийшов у перерві замість основного форварда Жана-Філіппа Матета, у якого гра проти Динамо не пішла.

Це стало приводом для фанатів лондонців висміяти француза. Гостьові фани заспівали кричалку про Матета, згадавши при цьому російсько-українську війну.

У повітрі було дев'ять російських дронів. Жан-Філіпп Матета їх всі збив,

– так звучала кричалка вболівальників на відео від репортера ESPN.

Нагадаємо, що останнім часом від російських безпілотників страждає не тільки Україна. Країна-терористка запускає дрони також до країн НАТО, здебільшого – розвідувальні.

Через це блокується робота аеропортів та виникає загроза безпеці європейців. Проте фанати Пелес вирішили використати актуальні події у пісні, яка є переробленою кричалкою. В оригіналі англійські фанати співають про "10 німецьких бомбардувальників".

Українські клуби в Лізі конференцій