Київське Динамо відіграло стартовий матч в Лізі конференцій 2025-2026. "Біло-сині" поступились Крістал Пелес у номінально домашньому матчі (0:2), повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт УЄФА.
Про що співали фанати?
Голами відзначились Даніель Мунос та Едді Нкетіа. Останній вийшов у перерві замість основного форварда Жана-Філіппа Матета, у якого гра проти Динамо не пішла.
Це стало приводом для фанатів лондонців висміяти француза. Гостьові фани заспівали кричалку про Матета, згадавши при цьому російсько-українську війну.
У повітрі було дев'ять російських дронів. Жан-Філіпп Матета їх всі збив,
– так звучала кричалка вболівальників на відео від репортера ESPN.
Як фанати Крістал Пелес тролили Матета: дивитися відео
Нагадаємо, що останнім часом від російських безпілотників страждає не тільки Україна. Країна-терористка запускає дрони також до країн НАТО, здебільшого – розвідувальні.
Через це блокується робота аеропортів та виникає загроза безпеці європейців. Проте фанати Пелес вирішили використати актуальні події у пісні, яка є переробленою кричалкою. В оригіналі англійські фанати співають про "10 німецьких бомбардувальників".
Українські клуби в Лізі конференцій
- Динамо стартувало в цьому сезоні у кваліфікації Ліги чемпіонів, але вилетіло звідти після поразок від Пафоса. Пізніше кияни не змогли залишитися і в Лізі Європи після протистояння з Маккабі Тель-Авів.
- Шахтар також бере участь у основному етапі Ліги конференцій. У першому матчі підопічні Арди Турана здобули виїзну перемогу над Абердіном (3:2).
- Після першого туру Шахтар посідає 11 місце в турнірній таблиці, тоді як Динамо – на 29-й позиції. Кожному з клубів треба відіграти ще по п'ять матчів та потрапити у топ-24 для виходу в плей-оф.
- В наступних іграх "гірники" протистоятимуть Легії, Брейдабліку, Хамрун Спартанс, Шемрок Роверс та Рієці. Календар Динамо більш важкий – Самсунспор, Зріньскі, Омонія, Фіорентина та Ноа.