Киевское Динамо сыграло стартовый матч в Лиге конференций 2025-2026. "Бело-синие" уступили Кристал Пэлас в номинально домашнем матче (0:2), сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт УЕФА.

О чем пели фанаты?

Голами отметились Даниэль Мунос и Эдди Нкетиа. Последний вышел в перерыве вместо основного форварда Жана-Филиппа Матета, у которого игра против Динамо не пошла.

Это стало поводом для фанатов лондонцев высмеять француза. Гостевые фаны спели кричалку про Матета, вспомнив при этом российско-украинскую войну.

В воздухе было девять российских дронов. Жан-Филипп Матета их все сбил,

– так звучала кричалка болельщиков на видео от репортера ESPN.

Как фанаты Кристал Пэлес троллили Матету: смотреть видео

Напомним, что в последнее время от российских беспилотников страдает не только Украина. Страна-террористка запускает дроны также в страны НАТО, в основном – разведывательные.

Из-за этого блокируется работа аэропортов и возникает угроза безопасности европейцев. Однако фанаты Пелес решили использовать актуальные события в песне, которая является переработанной кричалкой. В оригинале английские фанаты поют о "10 немецких бомбардировщиках".

Украинские клубы в Лиге конференций