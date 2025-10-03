Киевское Динамо сыграло стартовый матч в Лиге конференций 2025-2026. "Бело-синие" уступили Кристал Пэлас в номинально домашнем матче (0:2), сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт УЕФА.
О чем пели фанаты?
Голами отметились Даниэль Мунос и Эдди Нкетиа. Последний вышел в перерыве вместо основного форварда Жана-Филиппа Матета, у которого игра против Динамо не пошла.
Это стало поводом для фанатов лондонцев высмеять француза. Гостевые фаны спели кричалку про Матета, вспомнив при этом российско-украинскую войну.
В воздухе было девять российских дронов. Жан-Филипп Матета их все сбил,
– так звучала кричалка болельщиков на видео от репортера ESPN.
Как фанаты Кристал Пэлес троллили Матету: смотреть видео
Напомним, что в последнее время от российских беспилотников страдает не только Украина. Страна-террористка запускает дроны также в страны НАТО, в основном – разведывательные.
Из-за этого блокируется работа аэропортов и возникает угроза безопасности европейцев. Однако фанаты Пелес решили использовать актуальные события в песне, которая является переработанной кричалкой. В оригинале английские фанаты поют о "10 немецких бомбардировщиках".
Украинские клубы в Лиге конференций
- Динамо стартовало в этом сезоне в квалификации Лиги чемпионов, но вылетело оттуда после поражений от Пафоса. Позже киевляне не смогли остаться и в Лиге Европы после противостояния с Маккаби Тель-Авив.
- Шахтер также участвует в основном этапе Лиги конференций. В первом матче подопечные Арды Турана одержали выездную победу над Абердином (3:2).
- После первого тура Шахтер занимает 11 место в турнирной таблице, тогда как Динамо – на 29-й позиции. Каждому из клубов надо отыграть еще по пять матчей и попасть в топ-24 для выхода в плей-офф.
- В следующих играх "горняки" будут противостоять Легии, Брейдаблику, Хамрун Спартанс, Шемрок Роверс и Риеке. Календарь Динамо более тяжелый – Самсунспор, Зриньски, Омония, Фиорентина и Ноа.